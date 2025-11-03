ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Pipe Network είναι 0.07868 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PIPE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PIPE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PIPE

Πληροφορίες Τιμής PIPE

Τι είναι το PIPE

Whitepaper PIPE

Επίσημος Ιστότοπος PIPE

Tokenomics PIPE

Προβλέψεις Τιμών PIPE

Ιστορικό PIPE

Οδηγός Αγοράς PIPE

Μετατροπέας νομίσματος PIPE-σε-Fiat

Spot PIPE

PIPE Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Pipe Network Λογότ.

Τιμή Pipe Network(PIPE)

Live Τιμή 1 PIPE σε USD

$0.07905
$0.07905
+0.21%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Pipe Network (PIPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.07559
$ 0.07559
Κατώτ. 24H
$ 0.08261
$ 0.08261
Υψηλ. 24H

$ 0.07559
$ 0.07559

$ 0.08261
$ 0.08261

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619

-0.26%

+0.21%

-7.59%

-7.59%

Pipe Network (PIPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.07868. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PIPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.07559 και ενός υψηλού $ 0.08261, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PIPE είναι $ 0.34291515733046557, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.05288812467524619.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PIPE έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, +0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pipe Network (PIPE) Πληροφορίες αγοράς

No.1236

$ 7.87M
$ 7.87M

$ 60.72K
$ 60.72K

$ 78.68M
$ 78.68M

100.00M
100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.00%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pipe Network είναι $ 7.87M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 60.72K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PIPE είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 78.68M

Pipe Network (PIPE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Pipe Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0001657+0.21%
30 ημέρες$ +0.02868+57.36%
60 Ημέρες$ +0.02868+57.36%
90 Ημέρες$ +0.02868+57.36%
Pipe Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PIPE κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0001657 (+0.21%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Pipe Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.02868 (+57.36%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Pipe Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PIPE άλλαξε κατά $ +0.02868 (+57.36%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Pipe Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.02868 (+57.36%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Pipe Network (PIPE);

Ελέγξτε τώρα τη Pipe Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Pipe Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPIPE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPipe Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Pipe Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Pipe Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Pipe Network (PIPE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Pipe Network (PIPE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Pipe Network.

Ελέγξτε την Pipe Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

Pipe Network (PIPE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Pipe Network (PIPE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PIPE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Pipe Network (PIPE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Pipe Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Pipe Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PIPE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Pipe Network(PIPE) σε VND
2,070.4642
1 Pipe Network(PIPE) σε AUD
A$0.1195936
1 Pipe Network(PIPE) σε GBP
0.0597968
1 Pipe Network(PIPE) σε EUR
0.0676648
1 Pipe Network(PIPE) σε USD
$0.07868
1 Pipe Network(PIPE) σε MYR
RM0.3296692
1 Pipe Network(PIPE) σε TRY
3.30456
1 Pipe Network(PIPE) σε JPY
¥12.03804
1 Pipe Network(PIPE) σε ARS
ARS$112.8837696
1 Pipe Network(PIPE) σε RUB
6.3250852
1 Pipe Network(PIPE) σε INR
6.9844236
1 Pipe Network(PIPE) σε IDR
Rp1,311.3328088
1 Pipe Network(PIPE) σε PHP
4.6177292
1 Pipe Network(PIPE) σε EGP
￡E.3.69796
1 Pipe Network(PIPE) σε BRL
R$0.4225116
1 Pipe Network(PIPE) σε CAD
C$0.110152
1 Pipe Network(PIPE) σε BDT
9.5879448
1 Pipe Network(PIPE) σε NGN
113.6988944
1 Pipe Network(PIPE) σε COP
$302.615082
1 Pipe Network(PIPE) σε ZAR
R.1.3666716
1 Pipe Network(PIPE) σε UAH
3.2880372
1 Pipe Network(PIPE) σε TZS
T.Sh.192.8431064
1 Pipe Network(PIPE) σε VES
Bs17.38828
1 Pipe Network(PIPE) σε CLP
$73.9592
1 Pipe Network(PIPE) σε PKR
Rs22.219232
1 Pipe Network(PIPE) σε KZT
41.5414664
1 Pipe Network(PIPE) σε THB
฿2.5350696
1 Pipe Network(PIPE) σε TWD
NT$2.4225572
1 Pipe Network(PIPE) σε AED
د.إ0.2887556
1 Pipe Network(PIPE) σε CHF
Fr0.062944
1 Pipe Network(PIPE) σε HKD
HK$0.6113436
1 Pipe Network(PIPE) σε AMD
֏30.0069784
1 Pipe Network(PIPE) σε MAD
.د.م0.7262164
1 Pipe Network(PIPE) σε MXN
$1.4603008
1 Pipe Network(PIPE) σε SAR
ريال0.29505
1 Pipe Network(PIPE) σε ETB
Br12.0876084
1 Pipe Network(PIPE) σε KES
KSh10.1371312
1 Pipe Network(PIPE) σε JOD
د.أ0.05578412
1 Pipe Network(PIPE) σε PLN
0.2895424
1 Pipe Network(PIPE) σε RON
лв0.3469788
1 Pipe Network(PIPE) σε SEK
kr0.7466732
1 Pipe Network(PIPE) σε BGN
лв0.1329692
1 Pipe Network(PIPE) σε HUF
Ft26.2964296
1 Pipe Network(PIPE) σε CZK
1.6593612
1 Pipe Network(PIPE) σε KWD
د.ك0.0239974
1 Pipe Network(PIPE) σε ILS
0.25571
1 Pipe Network(PIPE) σε BOB
Bs0.5421052
1 Pipe Network(PIPE) σε AZN
0.133756
1 Pipe Network(PIPE) σε TJS
SM0.7222824
1 Pipe Network(PIPE) σε GEL
0.2132228
1 Pipe Network(PIPE) σε AOA
Kz72.1173012
1 Pipe Network(PIPE) σε BHD
.د.ب0.029505
1 Pipe Network(PIPE) σε BMD
$0.07868
1 Pipe Network(PIPE) σε DKK
kr0.5090596
1 Pipe Network(PIPE) σε HNL
L2.0629896
1 Pipe Network(PIPE) σε MUR
3.5988232
1 Pipe Network(PIPE) σε NAD
$1.3603772
1 Pipe Network(PIPE) σε NOK
kr0.7962416
1 Pipe Network(PIPE) σε NZD
$0.1369032
1 Pipe Network(PIPE) σε PAB
B/.0.07868
1 Pipe Network(PIPE) σε PGK
K0.330456
1 Pipe Network(PIPE) σε QAR
ر.ق0.2856084
1 Pipe Network(PIPE) σε RSD
дин.7.9514008
1 Pipe Network(PIPE) σε UZS
soʻm936.6665168
1 Pipe Network(PIPE) σε ALL
L6.5689932
1 Pipe Network(PIPE) σε ANG
ƒ0.1408372
1 Pipe Network(PIPE) σε AWG
ƒ0.1408372
1 Pipe Network(PIPE) σε BBD
$0.15736
1 Pipe Network(PIPE) σε BAM
KM0.1321824
1 Pipe Network(PIPE) σε BIF
Fr229.98164
1 Pipe Network(PIPE) σε BND
$0.1014972
1 Pipe Network(PIPE) σε BSD
$0.07868
1 Pipe Network(PIPE) σε JMD
$12.592734
1 Pipe Network(PIPE) σε KHR
314.72
1 Pipe Network(PIPE) σε KMF
Fr33.51768
1 Pipe Network(PIPE) σε LAK
1,710.4347484
1 Pipe Network(PIPE) σε LKR
රු23.8856744
1 Pipe Network(PIPE) σε MDL
L1.3351996
1 Pipe Network(PIPE) σε MGA
Ar352.824724
1 Pipe Network(PIPE) σε MOP
P0.6278664
1 Pipe Network(PIPE) σε MVR
1.203804
1 Pipe Network(PIPE) σε MWK
MK136.124268
1 Pipe Network(PIPE) σε MZN
MT5.027652
1 Pipe Network(PIPE) σε NPR
रु11.1284992
1 Pipe Network(PIPE) σε PYG
554.06456
1 Pipe Network(PIPE) σε RWF
Fr114.00732
1 Pipe Network(PIPE) σε SBD
$0.6475364
1 Pipe Network(PIPE) σε SCR
1.1518752
1 Pipe Network(PIPE) σε SRD
$3.02918
1 Pipe Network(PIPE) σε SVC
$0.6860896
1 Pipe Network(PIPE) σε SZL
L1.3603772
1 Pipe Network(PIPE) σε TMT
m0.27538
1 Pipe Network(PIPE) σε TND
د.ت0.23163392
1 Pipe Network(PIPE) σε TTD
$0.53109
1 Pipe Network(PIPE) σε UGX
Sh273.17696
1 Pipe Network(PIPE) σε XAF
Fr44.4542
1 Pipe Network(PIPE) σε XCD
$0.212436
1 Pipe Network(PIPE) σε XOF
Fr44.4542
1 Pipe Network(PIPE) σε XPF
Fr8.02536
1 Pipe Network(PIPE) σε BWP
P1.0535252
1 Pipe Network(PIPE) σε BZD
$0.15736
1 Pipe Network(PIPE) σε CVE
$7.478534
1 Pipe Network(PIPE) σε DJF
Fr13.92636
1 Pipe Network(PIPE) σε DOP
$5.0402408
1 Pipe Network(PIPE) σε DZD
د.ج10.2260396
1 Pipe Network(PIPE) σε FJD
$0.1801772
1 Pipe Network(PIPE) σε GNF
Fr678.2216
1 Pipe Network(PIPE) σε GTQ
Q0.6011152
1 Pipe Network(PIPE) σε GYD
$16.4150084
1 Pipe Network(PIPE) σε ISK
kr9.75632

Pipe Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Pipe Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Pipe Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Pipe Network

Πόσο αξίζει το Pipe Network (PIPE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PIPE στο USD είναι 0.07868 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PIPE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PIPE σε USD είναι $ 0.07868. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Pipe Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PIPE είναι $ 7.87M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PIPE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PIPE είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PIPE;
Το PIPE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.34291515733046557 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PIPE;
Το PIPE είχε τιμή ATL ύψους 0.05288812467524619 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PIPE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PIPE είναι $ 60.72K USD.
Θα ανέβει το PIPE υψηλότερα φέτος;
Το PIPE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PIPE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Pipe Network (PIPE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής PIPE-σε-USD

Ποσό

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07868 USD

Συναλλαγή PIPE

PIPE/USDT
$0.07905
$0.07905
+0.25%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

