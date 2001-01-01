Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pikaboss (PIKABOSS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pikaboss (PIKABOSS) Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.pikaboss.vip Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://pikaboss.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Αγοράστε PIKABOSS τώρα!

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pikaboss (PIKABOSS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M Συνολική προμήθεια: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00000005223 $ 0.00000005223 $ 0.00000005223 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pikaboss (PIKABOSS)

Tokenomics Pikaboss (PIKABOSS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pikaboss (PIKABOSS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PIKABOSS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PIKABOSS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PIKABOSS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PIKABOSS token!

Πώς να Αγοράσετε PIKABOSS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Pikaboss (PIKABOSS) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PIKABOSS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PIKABOSS στη MEXC τώρα!

Pikaboss (PIKABOSS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PIKABOSS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PIKABOSS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PIKABOSS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PIKABOSS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PIKABOSS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PIKABOSS Token τώρα!

