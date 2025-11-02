ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή PoP Planet είναι 0.06531 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο P σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής P εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το P

Πληροφορίες Τιμής P

Τι είναι το P

Whitepaper P

Επίσημος Ιστότοπος P

Tokenomics P

Προβλέψεις Τιμών P

Ιστορικό P

Οδηγός Αγοράς P

Μετατροπέας νομίσματος P-σε-Fiat

Spot P

P Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

PoP Planet Λογότ.

Τιμή PoP Planet(P)

Live Τιμή 1 P σε USD

$0.06531
$0.06531
-12.48%1D
USD
PoP Planet (P) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:29:27 (UTC+8)

PoP Planet (P) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.06493
$ 0.06493
Κατώτ. 24H
$ 0.07765
$ 0.07765
Υψηλ. 24H

$ 0.06493
$ 0.06493

$ 0.07765
$ 0.07765

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599

-1.07%

-12.47%

-27.41%

-27.41%

PoP Planet (P) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.06531. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές P μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.06493 και ενός υψηλού $ 0.07765, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του P είναι $ 0.15013296267605908, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.06398758089266599.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το P έχει αλλάξει κατά -1.07% την τελευταία ώρα, -12.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PoP Planet (P) Πληροφορίες αγοράς

No.1167

$ 9.14M
$ 9.14M

$ 1.23M
$ 1.23M

$ 65.31M
$ 65.31M

140.00M
140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

14.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PoP Planet είναι $ 9.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.23M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του P είναι 140.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.31M

PoP Planet (P) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PoP Planet για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0093129-12.47%
30 ημέρες$ -0.03734-36.38%
60 Ημέρες$ +0.04531+226.55%
90 Ημέρες$ +0.04531+226.55%
PoP Planet Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το P κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0093129 (-12.47%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PoP Planet Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.03734 (-36.38%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PoP Planet Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το P άλλαξε κατά $ +0.04531 (+226.55%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PoP Planet Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.04531 (+226.55%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PoP Planet (P);

Ελέγξτε τώρα τη PoP Planet σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PoP Planetεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεP τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPoP Planet ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PoP Planet ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PoP Planet Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PoP Planet (P) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PoP Planet (P) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PoP Planet.

Ελέγξτε την PoP Planet πρόβλεψη τιμής τώρα!

PoP Planet (P) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PoP Planet (P) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του P token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PoP Planet (P)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PoP Planet? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PoP Planet στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

P σε Τοπικά Νομίσματα

1 PoP Planet(P) σε VND
1,718.63265
1 PoP Planet(P) σε AUD
A$0.0992712
1 PoP Planet(P) σε GBP
0.0496356
1 PoP Planet(P) σε EUR
0.0561666
1 PoP Planet(P) σε USD
$0.06531
1 PoP Planet(P) σε MYR
RM0.2736489
1 PoP Planet(P) σε TRY
2.74302
1 PoP Planet(P) σε JPY
¥9.99243
1 PoP Planet(P) σε ARS
ARS$93.7015632
1 PoP Planet(P) σε RUB
5.2502709
1 PoP Planet(P) σε INR
5.7975687
1 PoP Planet(P) σε IDR
Rp1,088.4995646
1 PoP Planet(P) σε PHP
3.8330439
1 PoP Planet(P) σε EGP
￡E.3.06957
1 PoP Planet(P) σε BRL
R$0.3507147
1 PoP Planet(P) σε CAD
C$0.091434
1 PoP Planet(P) σε BDT
7.9586766
1 PoP Planet(P) σε NGN
94.3781748
1 PoP Planet(P) σε COP
$251.1920565
1 PoP Planet(P) σε ZAR
R.1.1344347
1 PoP Planet(P) σε UAH
2.7293049
1 PoP Planet(P) σε TZS
T.Sh.160.0735038
1 PoP Planet(P) σε VES
Bs14.43351
1 PoP Planet(P) σε CLP
$61.3914
1 PoP Planet(P) σε PKR
Rs18.443544
1 PoP Planet(P) σε KZT
34.4823738
1 PoP Planet(P) σε THB
฿2.1042882
1 PoP Planet(P) σε TWD
NT$2.0108949
1 PoP Planet(P) σε AED
د.إ0.2396877
1 PoP Planet(P) σε CHF
Fr0.052248
1 PoP Planet(P) σε HKD
HK$0.5074587
1 PoP Planet(P) σε AMD
֏24.9079278
1 PoP Planet(P) σε MAD
.د.م0.6028113
1 PoP Planet(P) σε MXN
$1.2121536
1 PoP Planet(P) σε SAR
ريال0.2449125
1 PoP Planet(P) σε ETB
Br10.0335753
1 PoP Planet(P) σε KES
KSh8.4145404
1 PoP Planet(P) σε JOD
د.أ0.04630479
1 PoP Planet(P) σε PLN
0.2403408
1 PoP Planet(P) σε RON
лв0.2880171
1 PoP Planet(P) σε SEK
kr0.6197919
1 PoP Planet(P) σε BGN
лв0.1103739
1 PoP Planet(P) σε HUF
Ft21.8279082
1 PoP Planet(P) σε CZK
1.3773879
1 PoP Planet(P) σε KWD
د.ك0.01991955
1 PoP Planet(P) σε ILS
0.2122575
1 PoP Planet(P) σε BOB
Bs0.4499859
1 PoP Planet(P) σε AZN
0.111027
1 PoP Planet(P) σε TJS
SM0.5995458
1 PoP Planet(P) σε GEL
0.1769901
1 PoP Planet(P) σε AOA
Kz59.8624929
1 PoP Planet(P) σε BHD
.د.ب0.02449125
1 PoP Planet(P) σε BMD
$0.06531
1 PoP Planet(P) σε DKK
kr0.4225557
1 PoP Planet(P) σε HNL
L1.7124282
1 PoP Planet(P) σε MUR
2.9872794
1 PoP Planet(P) σε NAD
$1.1292099
1 PoP Planet(P) σε NOK
kr0.6609372
1 PoP Planet(P) σε NZD
$0.1136394
1 PoP Planet(P) σε PAB
B/.0.06531
1 PoP Planet(P) σε PGK
K0.274302
1 PoP Planet(P) σε QAR
ر.ق0.2370753
1 PoP Planet(P) σε RSD
дин.6.6002286
1 PoP Planet(P) σε UZS
soʻm777.4998756
1 PoP Planet(P) σε ALL
L5.4527319
1 PoP Planet(P) σε ANG
ƒ0.1169049
1 PoP Planet(P) σε AWG
ƒ0.1169049
1 PoP Planet(P) σε BBD
$0.13062
1 PoP Planet(P) σε BAM
KM0.1097208
1 PoP Planet(P) σε BIF
Fr190.90113
1 PoP Planet(P) σε BND
$0.0842499
1 PoP Planet(P) σε BSD
$0.06531
1 PoP Planet(P) σε JMD
$10.4528655
1 PoP Planet(P) σε KHR
261.24
1 PoP Planet(P) σε KMF
Fr27.82206
1 PoP Planet(P) σε LAK
1,419.7825803
1 PoP Planet(P) σε LKR
රු19.8268098
1 PoP Planet(P) σε MDL
L1.1083107
1 PoP Planet(P) σε MGA
Ar292.869633
1 PoP Planet(P) σε MOP
P0.5211738
1 PoP Planet(P) σε MVR
0.999243
1 PoP Planet(P) σε MWK
MK112.992831
1 PoP Planet(P) σε MZN
MT4.173309
1 PoP Planet(P) σε NPR
रु9.2374464
1 PoP Planet(P) σε PYG
459.91302
1 PoP Planet(P) σε RWF
Fr94.63419
1 PoP Planet(P) σε SBD
$0.5375013
1 PoP Planet(P) σε SCR
0.9561384
1 PoP Planet(P) σε SRD
$2.514435
1 PoP Planet(P) σε SVC
$0.5695032
1 PoP Planet(P) σε SZL
L1.1292099
1 PoP Planet(P) σε TMT
m0.228585
1 PoP Planet(P) σε TND
د.ت0.19227264
1 PoP Planet(P) σε TTD
$0.4408425
1 PoP Planet(P) σε UGX
Sh226.75632
1 PoP Planet(P) σε XAF
Fr36.90015
1 PoP Planet(P) σε XCD
$0.176337
1 PoP Planet(P) σε XOF
Fr36.90015
1 PoP Planet(P) σε XPF
Fr6.66162
1 PoP Planet(P) σε BWP
P0.8745009
1 PoP Planet(P) σε BZD
$0.13062
1 PoP Planet(P) σε CVE
$6.2077155
1 PoP Planet(P) σε DJF
Fr11.55987
1 PoP Planet(P) σε DOP
$4.1837586
1 PoP Planet(P) σε DZD
د.ج8.4883407
1 PoP Planet(P) σε FJD
$0.1495599
1 PoP Planet(P) σε GNF
Fr562.9722
1 PoP Planet(P) σε GTQ
Q0.4989684
1 PoP Planet(P) σε GYD
$13.6256253
1 PoP Planet(P) σε ISK
kr8.09844

PoP Planet Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PoP Planet, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος PoP Planet
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PoP Planet

Πόσο αξίζει το PoP Planet (P) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή P στο USD είναι 0.06531 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή P σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του P σε USD είναι $ 0.06531. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PoP Planet;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το P είναι $ 9.14M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του P;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του P είναι 140.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του P;
Το P πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.15013296267605908 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του P;
Το P είχε τιμή ATL ύψους 0.06398758089266599 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του P;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το P είναι $ 1.23M USD.
Θα ανέβει το P υψηλότερα φέτος;
Το P μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την P πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:29:27 (UTC+8)

PoP Planet (P) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$0.06531
ΔΗΜ.

$110,835.49

$3,880.05

$0.03029

$185.70

$1.0001

$110,835.49

$3,880.05

$91.34

$185.70

$2.5216

$0.00000

$0.00000

$0.7091

$0.05648

$0.07838

$0.7091

$0.000000000000000000000012

$0.0042867

$2.573001

$0.07101

