Πληροφορίες Orchid (OXT) The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.orchid.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Αγοράστε OXT τώρα!

Orchid (OXT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Orchid (OXT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 55.71M $ 55.71M $ 55.71M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 55.87M $ 55.87M $ 55.87M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Τρέχουσα τιμή: $ 0.05587 $ 0.05587 $ 0.05587 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Orchid (OXT)

Tokenomics Orchid (OXT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Orchid (OXT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OXT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OXT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OXT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OXT token!

Πώς να Αγοράσετε OXT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Orchid (OXT) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Orchid (OXT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών OXT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών OXT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής OXT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OXT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OXT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OXT Token τώρα!

