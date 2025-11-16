Εξερευνήστε τα tokenomics OpenxAI Network (OPENX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token OPENX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics OpenxAI Network (OPENX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token OPENX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!