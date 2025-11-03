OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το OpenxAI Network για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το OPENX τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του OpenxAI Network % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.4539 $0.4539 $0.4539 +2.83% USD Πραγματικό Πρόβλεψη OpenxAI Network Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το OpenxAI Network θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.4539 το 2025. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το OpenxAI Network θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.476595 το 2026. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OPENX το 2027 είναι $ 0.500424 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OPENX το 2028 είναι $ 0.525445 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OPENX το 2029 είναι $ 0.551718 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του OPENX το 2030 είναι $ 0.579304 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του OpenxAI Network θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.943625. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του OpenxAI Network θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 1.5370. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.4539 0.00%

2026 $ 0.476595 5.00%

2027 $ 0.500424 10.25%

2028 $ 0.525445 15.76%

2029 $ 0.551718 21.55%

2030 $ 0.579304 27.63%

2031 $ 0.608269 34.01%

2032 $ 0.638682 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.670617 47.75%

2034 $ 0.704147 55.13%

2035 $ 0.739355 62.89%

2036 $ 0.776323 71.03%

2037 $ 0.815139 79.59%

2038 $ 0.855896 88.56%

2039 $ 0.898690 97.99%

2040 $ 0.943625 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του OpenxAI Network για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.4539 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.453962 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.454335 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.455765 0.41% OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το OPENX στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.4539 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το OPENX, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.453962 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το OPENX, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.454335 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. OpenxAI Network (OPENX) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για OPENX είναι $0.455765 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών OpenxAI Network Τρέχουσα Τιμή $ 0.4539$ 0.4539 $ 0.4539 Αλλαγή τιμής (24ω) +2.83% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00M 10.00M 10.00M Όγκος (24 ώρες) $ 84.13K$ 84.13K $ 84.13K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του OPENX είναι $ 0.4539. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των +2.83%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 84.13K. Επιπλέον, το OPENX έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 10.00Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 4.56M. Προβολή ζωντανής τιμής OPENX

OpenxAI Network Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής OpenxAI Network, η τρέχουσα τιμή του OpenxAI Network είναι 0.4556USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OpenxAI Network(OPENX) είναι 0.00 OPENX , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $4.56M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες 0.07% $ 0.029500 $ 0.5059 $ 0.4125

7 ημέρες 0.00% $ 0.000199 $ 0.5519 $ 0.329

30 ημέρες -0.29% $ -0.188100 $ 0.815 $ 0.1963 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το OpenxAI Network έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $0.029500 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά 0.07% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το OpenxAI Network ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.5519 και κατώτατη $0.329 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά 0.00% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του OPENX για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το OpenxAI Network παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.29% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.188100 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το OPENX θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του OpenxAI Network για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του OPENX

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής OpenxAI Network (OPENX ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής OpenxAI Network είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του OPENX με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το OpenxAI Network για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OPENX, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του OpenxAI Network. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του OPENX. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του OPENX για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του OpenxAI Network.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής OPENX;

OPENX Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε OPENX τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το OPENX θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του OPENX τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής OpenxAI Network (OPENX), η προβλεπόμενη τιμή του OPENX θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 OPENX το 2026; Η τιμή του 1 OpenxAI Network (OPENX) σήμερα είναι $0.4539 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το OPENX θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του OPENX το 2027; Το OpenxAI Network (OPENX) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 OPENX έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του OPENX για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το OpenxAI Network (OPENX) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του OPENX για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το OpenxAI Network (OPENX) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 OPENX το 2030; Η τιμή του 1 OpenxAI Network (OPENX) σήμερα είναι $0.4539 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το OPENX θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του OPENX για το 2040; Το OpenxAI Network (OPENX) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 OPENX έως το 2040.