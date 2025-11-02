ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή OpenxAI Network είναι 0.4268 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο OPENX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής OPENX εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 OPENX σε USD

$0.4268
+5.87%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:28:18 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.359
Κατώτ. 24H
$ 0.5059
Υψηλ. 24H

$ 0.359
$ 0.5059
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
+1.71%

+5.87%

-4.97%

-4.97%

OpenxAI Network (OPENX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.4268. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OPENX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.359 και ενός υψηλού $ 0.5059, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OPENX είναι $ 2.0299262343053925, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0939673303769838.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OPENX έχει αλλάξει κατά +1.71% την τελευταία ώρα, +5.87% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OpenxAI Network (OPENX) Πληροφορίες αγοράς

No.1437

$ 4.27M
$ 91.31K
$ 42.68M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OpenxAI Network είναι $ 4.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 91.31K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OPENX είναι 10.00M, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 42.68M

OpenxAI Network (OPENX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών OpenxAI Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.023664+5.87%
30 ημέρες$ -0.284-39.96%
60 Ημέρες$ -0.0732-14.64%
90 Ημέρες$ -0.0732-14.64%
OpenxAI Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το OPENX κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.023664 (+5.87%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

OpenxAI Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.284 (-39.96%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

OpenxAI Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το OPENX άλλαξε κατά $ -0.0732 (-14.64%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

OpenxAI Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0732 (-14.64%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του OpenxAI Network (OPENX);

Ελέγξτε τώρα τη OpenxAI Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των OpenxAI Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεOPENX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOpenxAI Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας OpenxAI Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

OpenxAI Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το OpenxAI Network (OPENX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία OpenxAI Network (OPENX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το OpenxAI Network.

Ελέγξτε την OpenxAI Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του OpenxAI Network (OPENX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OPENX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε OpenxAI Network (OPENX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε OpenxAI Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα OpenxAI Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

OPENX σε Τοπικά Νομίσματα

1 OpenxAI Network(OPENX) σε VND
OpenxAI Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του OpenxAI Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος OpenxAI Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με OpenxAI Network

Πόσο αξίζει το OpenxAI Network (OPENX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή OPENX στο USD είναι 0.4268 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή OPENX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του OPENX σε USD είναι $ 0.4268. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του OpenxAI Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το OPENX είναι $ 4.27M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OPENX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OPENX είναι 10.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του OPENX;
Το OPENX πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.0299262343053925 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του OPENX;
Το OPENX είχε τιμή ATL ύψους 0.0939673303769838 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του OPENX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το OPENX είναι $ 91.31K USD.
Θα ανέβει το OPENX υψηλότερα φέτος;
Το OPENX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την OPENX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:28:18 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

