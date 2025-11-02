ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Everlyn AI είναι 0.1054 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LYN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LYN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LYN

Πληροφορίες Τιμής LYN

Τι είναι το LYN

Επίσημος Ιστότοπος LYN

Tokenomics LYN

Προβλέψεις Τιμών LYN

Ιστορικό LYN

Οδηγός Αγοράς LYN

Everlyn AI Λογότ.

Τιμή Everlyn AI(LYN)

Live Τιμή 1 LYN σε USD

$0.1054
-4.09%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:16:36 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1041
Κατώτ. 24H
$ 0.1136
Υψηλ. 24H

$ 0.1041
$ 0.1136
$ 1.0104430541406704
$ 0.09852911009767969
-0.29%

-4.09%

-35.18%

-35.18%

Everlyn AI (LYN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.1054. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LYN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1041 και ενός υψηλού $ 0.1136, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LYN είναι $ 1.0104430541406704, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.09852911009767969.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LYN έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -4.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Everlyn AI (LYN) Πληροφορίες αγοράς

No.713

$ 26.94M
$ 123.55K
$ 105.40M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Everlyn AI είναι $ 26.94M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 123.55K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LYN είναι 255.64M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 105.40M

Everlyn AI (LYN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Everlyn AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.004495-4.09%
30 ημέρες$ +0.0054+5.40%
60 Ημέρες$ +0.0054+5.40%
90 Ημέρες$ +0.0054+5.40%
Everlyn AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LYN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.004495 (-4.09%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Everlyn AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0054 (+5.40%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Everlyn AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LYN άλλαξε κατά $ +0.0054 (+5.40%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Everlyn AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0054 (+5.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Everlyn AI (LYN);

Ελέγξτε τώρα τη Everlyn AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Everlyn AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLYN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοEverlyn AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Everlyn AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Everlyn AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Everlyn AI (LYN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Everlyn AI (LYN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Everlyn AI.

Ελέγξτε την Everlyn AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

Everlyn AI (LYN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Everlyn AI (LYN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LYN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Everlyn AI (LYN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Everlyn AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Everlyn AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

LYN σε Τοπικά Νομίσματα

1 Everlyn AI(LYN) σε VND
1 Everlyn AI(LYN) σε AUD
1 Everlyn AI(LYN) σε GBP
1 Everlyn AI(LYN) σε EUR
1 Everlyn AI(LYN) σε USD
1 Everlyn AI(LYN) σε MYR
1 Everlyn AI(LYN) σε TRY
1 Everlyn AI(LYN) σε JPY
1 Everlyn AI(LYN) σε ARS
1 Everlyn AI(LYN) σε RUB
1 Everlyn AI(LYN) σε INR
1 Everlyn AI(LYN) σε IDR
1 Everlyn AI(LYN) σε PHP
1 Everlyn AI(LYN) σε EGP
1 Everlyn AI(LYN) σε BRL
1 Everlyn AI(LYN) σε CAD
1 Everlyn AI(LYN) σε BDT
1 Everlyn AI(LYN) σε NGN
1 Everlyn AI(LYN) σε COP
1 Everlyn AI(LYN) σε ZAR
1 Everlyn AI(LYN) σε UAH
1 Everlyn AI(LYN) σε TZS
1 Everlyn AI(LYN) σε VES
1 Everlyn AI(LYN) σε CLP
1 Everlyn AI(LYN) σε PKR
1 Everlyn AI(LYN) σε KZT
1 Everlyn AI(LYN) σε THB
1 Everlyn AI(LYN) σε TWD
1 Everlyn AI(LYN) σε AED
1 Everlyn AI(LYN) σε CHF
1 Everlyn AI(LYN) σε HKD
1 Everlyn AI(LYN) σε AMD
1 Everlyn AI(LYN) σε MAD
1 Everlyn AI(LYN) σε MXN
1 Everlyn AI(LYN) σε SAR
1 Everlyn AI(LYN) σε ETB
1 Everlyn AI(LYN) σε KES
1 Everlyn AI(LYN) σε JOD
1 Everlyn AI(LYN) σε PLN
1 Everlyn AI(LYN) σε RON
1 Everlyn AI(LYN) σε SEK
1 Everlyn AI(LYN) σε BGN
1 Everlyn AI(LYN) σε HUF
1 Everlyn AI(LYN) σε CZK
1 Everlyn AI(LYN) σε KWD
1 Everlyn AI(LYN) σε ILS
1 Everlyn AI(LYN) σε BOB
1 Everlyn AI(LYN) σε AZN
1 Everlyn AI(LYN) σε TJS
1 Everlyn AI(LYN) σε GEL
1 Everlyn AI(LYN) σε AOA
1 Everlyn AI(LYN) σε BHD
1 Everlyn AI(LYN) σε BMD
1 Everlyn AI(LYN) σε DKK
1 Everlyn AI(LYN) σε HNL
1 Everlyn AI(LYN) σε MUR
1 Everlyn AI(LYN) σε NAD
1 Everlyn AI(LYN) σε NOK
1 Everlyn AI(LYN) σε NZD
1 Everlyn AI(LYN) σε PAB
1 Everlyn AI(LYN) σε PGK
1 Everlyn AI(LYN) σε QAR
1 Everlyn AI(LYN) σε RSD
1 Everlyn AI(LYN) σε UZS
1 Everlyn AI(LYN) σε ALL
1 Everlyn AI(LYN) σε ANG
1 Everlyn AI(LYN) σε AWG
1 Everlyn AI(LYN) σε BBD
1 Everlyn AI(LYN) σε BAM
1 Everlyn AI(LYN) σε BIF
1 Everlyn AI(LYN) σε BND
1 Everlyn AI(LYN) σε BSD
1 Everlyn AI(LYN) σε JMD
1 Everlyn AI(LYN) σε KHR
1 Everlyn AI(LYN) σε KMF
1 Everlyn AI(LYN) σε LAK
1 Everlyn AI(LYN) σε LKR
1 Everlyn AI(LYN) σε MDL
1 Everlyn AI(LYN) σε MGA
1 Everlyn AI(LYN) σε MOP
1 Everlyn AI(LYN) σε MVR
1 Everlyn AI(LYN) σε MWK
1 Everlyn AI(LYN) σε MZN
1 Everlyn AI(LYN) σε NPR
1 Everlyn AI(LYN) σε PYG
1 Everlyn AI(LYN) σε RWF
1 Everlyn AI(LYN) σε SBD
1 Everlyn AI(LYN) σε SCR
1 Everlyn AI(LYN) σε SRD
1 Everlyn AI(LYN) σε SVC
1 Everlyn AI(LYN) σε SZL
1 Everlyn AI(LYN) σε TMT
1 Everlyn AI(LYN) σε TND
1 Everlyn AI(LYN) σε TTD
1 Everlyn AI(LYN) σε UGX
1 Everlyn AI(LYN) σε XAF
1 Everlyn AI(LYN) σε XCD
1 Everlyn AI(LYN) σε XOF
1 Everlyn AI(LYN) σε XPF
1 Everlyn AI(LYN) σε BWP
1 Everlyn AI(LYN) σε BZD
1 Everlyn AI(LYN) σε CVE
1 Everlyn AI(LYN) σε DJF
1 Everlyn AI(LYN) σε DOP
1 Everlyn AI(LYN) σε DZD
1 Everlyn AI(LYN) σε FJD
1 Everlyn AI(LYN) σε GNF
1 Everlyn AI(LYN) σε GTQ
1 Everlyn AI(LYN) σε GYD
1 Everlyn AI(LYN) σε ISK
Everlyn AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Everlyn AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Everlyn AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Everlyn AI

Πόσο αξίζει το Everlyn AI (LYN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LYN στο USD είναι 0.1054 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LYN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LYN σε USD είναι $ 0.1054. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Everlyn AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LYN είναι $ 26.94M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LYN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LYN είναι 255.64M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LYN;
Το LYN πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.0104430541406704 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LYN;
Το LYN είχε τιμή ATL ύψους 0.09852911009767969 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LYN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LYN είναι $ 123.55K USD.
Θα ανέβει το LYN υψηλότερα φέτος;
Το LYN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LYN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:16:36 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

