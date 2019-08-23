Ontology Gas (ONG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ontology Gas (ONG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ontology Gas (ONG) ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ont.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ont.io/ Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Αγοράστε ONG τώρα!

Ontology Gas (ONG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ontology Gas (ONG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 72.11M $ 72.11M $ 72.11M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 421.94M $ 421.94M $ 421.94M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 170.90M $ 170.90M $ 170.90M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1709 $ 0.1709 $ 0.1709 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ontology Gas (ONG)

Tokenomics Ontology Gas (ONG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ontology Gas (ONG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ONG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ONG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ONG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ONG token!

Πώς να Αγοράσετε ONG Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Ontology Gas (ONG) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ONG, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ONG στη MEXC τώρα!

Ontology Gas (ONG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ONG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ONG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ONG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ONG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ONG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ONG Token τώρα!

