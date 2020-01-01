Nimiq (NIM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nimiq (NIM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nimiq.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://nimiq.com/whitepaper Block Explorer: https://nimiq.watch

Nimiq (NIM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nimiq (NIM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Συνολική προμήθεια: $ 13.32B $ 13.32B $ 13.32B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 13.32B $ 13.32B $ 13.32B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.80M $ 13.80M $ 13.80M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000657 $ 0.000657 $ 0.000657 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nimiq (NIM)

Tokenomics Nimiq (NIM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nimiq (NIM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NIM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NIM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NIM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NIM token!

Πώς να Αγοράσετε NIM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Nimiq (NIM) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Nimiq (NIM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NIM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών NIM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής NIM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NIM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NIM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NIM Token τώρα!

