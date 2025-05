NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

ΌνομαNIM

ΚατάταξηNo.1050

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας13,121,323,472.92934

Μέγιστη Προμήθεια21,000,000,000

Συνολικός Όγκος13,121,323,472.92934

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6248%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.03470170125365257,2018-07-29

Χαμηλότερη τιμή0.000283365354978,2020-01-02

Δημόσιο BlockchainNIMIQ

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

