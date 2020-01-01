MGO (MGO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MGO (MGO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MGO (MGO) Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mangonet.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://mango-api.mangonet.io/uploads/file/pdf/en/MangoNetwork_whitepaper_v2.0.pdf Block Explorer: https://mgoscan.com/?network=mainnet Αγοράστε MGO τώρα!

MGO (MGO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MGO (MGO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 252.20M $ 252.20M $ 252.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.07657 $ 0.07657 $ 0.07657 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.02522 $ 0.02522 $ 0.02522 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MGO (MGO)

Tokenomics MGO (MGO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MGO (MGO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MGO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MGO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MGO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MGO token!

