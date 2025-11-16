Εξερευνήστε τα tokenomics Meta xStock (METAX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token METAX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Meta xStock (METAX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token METAX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!