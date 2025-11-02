ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Meta xStock είναι 652.06 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο METAX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής METAX εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Meta xStock(METAX)

$652.1
+0.22%1D
Meta xStock (METAX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:18:31 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 646.37
Κατώτ. 24H
$ 653.29
Υψηλ. 24H

$ 646.37
$ 653.29
$ 1,543.8216023323089
$ 646.9230160691019
+0.37%

+0.22%

-11.50%

-11.50%

Meta xStock (METAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 652.06. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές METAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 646.37 και ενός υψηλού $ 653.29, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του METAX είναι $ 1,543.8216023323089, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 646.9230160691019.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το METAX έχει αλλάξει κατά +0.37% την τελευταία ώρα, +0.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Meta xStock (METAX) Πληροφορίες αγοράς

No.1546

$ 3.91M
$ 62.44K
$ 3.91M
6.00K
--
5,999.92234596
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Meta xStock είναι $ 3.91M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 62.44K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του METAX είναι 6.00K, με συνολική προσφορά 5999.92234596. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.91M

Meta xStock (METAX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Meta xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +1.4315+0.22%
30 ημέρες$ -78.88-10.80%
60 Ημέρες$ -88.74-11.98%
90 Ημέρες$ -105.48-13.93%
Meta xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το METAX κατέγραψε μια αλλαγή $ +1.4315 (+0.22%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Meta xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -78.88 (-10.80%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Meta xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το METAX άλλαξε κατά $ -88.74 (-11.98%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Meta xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -105.48 (-13.93%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Meta xStock (METAX);

Ελέγξτε τώρα τη Meta xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Meta xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMETAX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMeta xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Meta xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Meta xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Meta xStock (METAX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Meta xStock (METAX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Meta xStock.

Ελέγξτε την Meta xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Meta xStock (METAX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Meta xStock (METAX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του METAX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Meta xStock (METAX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Meta xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Meta xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Meta xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Meta xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Meta xStock
Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Meta xStock

Πόσο αξίζει το Meta xStock (METAX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή METAX στο USD είναι 652.06 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή METAX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του METAX σε USD είναι $ 652.06. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Meta xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το METAX είναι $ 3.91M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του METAX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του METAX είναι 6.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του METAX;
Το METAX πέτυχε τιμή ATH ύψους 1,543.8216023323089 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του METAX;
Το METAX είχε τιμή ATL ύψους 646.9230160691019 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του METAX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το METAX είναι $ 62.44K USD.
Θα ανέβει το METAX υψηλότερα φέτος;
Το METAX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την METAX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:18:31 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;
October 6, 2025

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025
October 6, 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται
October 5, 2025

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

