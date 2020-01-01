MARBLEX (MBX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MARBLEX (MBX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MARBLEX (MBX) MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.marblex.io/en Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.marblex.io/ Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623 Αγοράστε MBX τώρα!

MARBLEX (MBX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MARBLEX (MBX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 39.29M $ 39.29M $ 39.29M Συνολική προμήθεια: $ 321.35M $ 321.35M $ 321.35M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 216.50M $ 216.50M $ 216.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MARBLEX (MBX)

Tokenomics MARBLEX (MBX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MARBLEX (MBX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MBX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MBX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MBX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MBX token!

