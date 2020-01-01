MAIV (MAIV) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MAIV (MAIV), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MAIV (MAIV) MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. Επίσημη ιστοσελίδα: https://maiv.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a Αγοράστε MAIV τώρα!

MAIV (MAIV) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MAIV (MAIV), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001973 $ 0.001973 $ 0.001973 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MAIV (MAIV)

Tokenomics MAIV (MAIV): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MAIV (MAIV) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MAIV token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MAIV token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MAIV, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MAIV token!

Πώς να Αγοράσετε MAIV Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε MAIV (MAIV) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς MAIV, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε MAIV στη MEXC τώρα!

MAIV (MAIV) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MAIV βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MAIV τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MAIV Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MAIV; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MAIV συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MAIV Token τώρα!

