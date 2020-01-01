iMe Lab (LIME) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το iMe Lab (LIME), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες iMe Lab (LIME) iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Επίσημη ιστοσελίδα: https://imem.app/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://imem.gitbook.io/faq-eng Block Explorer: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Αγοράστε LIME τώρα!

iMe Lab (LIME) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για iMe Lab (LIME), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.93M $ 9.93M $ 9.93M Συνολική προμήθεια: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.11M $ 13.11M $ 13.11M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01316 $ 0.01316 $ 0.01316 Μάθετε περισσότερα για την τιμή iMe Lab (LIME)

Tokenomics iMe Lab (LIME): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του iMe Lab (LIME) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LIME token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LIME token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LIME, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LIME token!

Πώς να Αγοράσετε LIME Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε iMe Lab (LIME) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς LIME, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε LIME στη MEXC τώρα!

iMe Lab (LIME) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LIME βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LIME τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LIME Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LIME; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LIME συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LIME Token τώρα!

