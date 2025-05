LIME

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

ΌνομαLIME

ΚατάταξηNo.1000

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.07%

Προμήθεια Κυκλοφορίας754,341,628

Μέγιστη Προμήθεια996,079,000

Συνολικός Όγκος996,079,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7573%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.4022838344046823,2021-11-16

Χαμηλότερη τιμή0.003896189795708121,2022-11-09

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

