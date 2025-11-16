Εξερευνήστε τα tokenomics Lemmy The Bat (LBAI) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token LBAI, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Lemmy The Bat (LBAI) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token LBAI, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!