Πληροφορίες Zerebro (ZEREBRO) Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Επίσημη ιστοσελίδα: https://zerebro.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://zerebro.org/paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn Αγοράστε ZEREBRO τώρα!

Zerebro (ZEREBRO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Zerebro (ZEREBRO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M Συνολική προμήθεια: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.7971 $ 0.7971 $ 0.7971 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02719 $ 0.02719 $ 0.02719 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Zerebro (ZEREBRO)

Tokenomics Zerebro (ZEREBRO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Zerebro (ZEREBRO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZEREBRO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZEREBRO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZEREBRO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZEREBRO token!

