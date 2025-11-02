ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Lemmy The Bat είναι 0.00000711 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LBAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LBAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LBAI

Πληροφορίες Τιμής LBAI

Τι είναι το LBAI

Επίσημος Ιστότοπος LBAI

Tokenomics LBAI

Προβλέψεις Τιμών LBAI

Ιστορικό LBAI

Οδηγός Αγοράς LBAI

Μετατροπέας νομίσματος LBAI-σε-Fiat

Spot LBAI

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Lemmy The Bat Λογότ.

Τιμή Lemmy The Bat(LBAI)

Live Τιμή 1 LBAI σε USD

$0.00000711
$0.00000711
-2.06%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:33 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000697
$ 0.00000697
Κατώτ. 24H
$ 0.00000776
$ 0.00000776
Υψηλ. 24H

$ 0.00000697
$ 0.00000697

$ 0.00000776
$ 0.00000776

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443

-1.25%

-2.06%

-16.55%

-16.55%

Lemmy The Bat (LBAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00000711. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LBAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000697 και ενός υψηλού $ 0.00000776, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LBAI είναι $ 0.000142961223304784, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000000069696303443.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LBAI έχει αλλάξει κατά -1.25% την τελευταία ώρα, -2.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lemmy The Bat (LBAI) Πληροφορίες αγοράς

No.2530

$ 490.59K
$ 490.59K

$ 9.72K
$ 9.72K

$ 490.59K
$ 490.59K

69.00B
69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000

100.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lemmy The Bat είναι $ 490.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 9.72K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LBAI είναι 69.00B, με συνολική προσφορά 69000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 490.59K

Lemmy The Bat (LBAI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Lemmy The Bat για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000001495-2.06%
30 ημέρες$ -0.00002339-76.69%
60 Ημέρες$ -0.00002609-78.59%
90 Ημέρες$ -0.00004289-85.78%
Lemmy The Bat Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LBAI κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000001495 (-2.06%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Lemmy The Bat Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00002339 (-76.69%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Lemmy The Bat Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LBAI άλλαξε κατά $ -0.00002609 (-78.59%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Lemmy The Bat Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00004289 (-85.78%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Lemmy The Bat (LBAI);

Ελέγξτε τώρα τη Lemmy The Bat σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Lemmy The Batεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLBAI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοLemmy The Bat ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Lemmy The Bat ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Lemmy The Bat Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Lemmy The Bat (LBAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Lemmy The Bat (LBAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Lemmy The Bat.

Ελέγξτε την Lemmy The Bat πρόβλεψη τιμής τώρα!

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Lemmy The Bat (LBAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LBAI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Lemmy The Bat (LBAI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Lemmy The Bat? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Lemmy The Bat στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

LBAI σε Τοπικά Νομίσματα

1 Lemmy The Bat(LBAI) σε VND
0.18709965
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε AUD
A$0.0000108072
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε GBP
0.0000054036
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε EUR
0.0000061146
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε USD
$0.00000711
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MYR
RM0.0000297909
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε TRY
0.00029862
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε JPY
¥0.00108783
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε ARS
ARS$0.0102008592
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε RUB
0.0005715729
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε INR
0.0006311547
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε IDR
Rp0.1184999526
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε PHP
0.0004172859
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε EGP
￡E.0.00033417
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BRL
R$0.0000381807
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε CAD
C$0.000009954
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BDT
0.0008664246
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε NGN
0.0102745188
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε COP
$0.0273461265
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε ZAR
R.0.0001235007
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε UAH
0.0002971269
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε TZS
T.Sh.0.0174264678
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε VES
Bs0.00157131
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε CLP
$0.0066834
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε PKR
Rs0.002007864
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε KZT
0.0037539378
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε THB
฿0.0002290842
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε TWD
NT$0.0002189169
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε AED
د.إ0.0000260937
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε CHF
Fr0.000005688
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε HKD
HK$0.0000552447
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε AMD
֏0.0027116118
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MAD
.د.م0.0000656253
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MXN
$0.0001319616
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε SAR
ريال0.0000266625
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε ETB
Br0.0010923093
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε KES
KSh0.0009160524
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε JOD
د.أ0.00000504099
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε PLN
0.0000261648
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε RON
лв0.0000313551
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε SEK
kr0.0000674739
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BGN
лв0.0000120159
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε HUF
Ft0.0023763042
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε CZK
0.0001499499
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε KWD
د.ك0.00000216855
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε ILS
0.0000231075
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BOB
Bs0.0000489879
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε AZN
0.000012087
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε TJS
SM0.0000652698
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε GEL
0.0000192681
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε AOA
Kz0.0065169549
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BHD
.د.ب0.00000266625
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BMD
$0.00000711
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε DKK
kr0.0000460017
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε HNL
L0.0001864242
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MUR
0.0003252114
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε NAD
$0.0001229319
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε NOK
kr0.0000719532
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε NZD
$0.0000123714
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε PAB
B/.0.00000711
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε PGK
K0.000029862
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε QAR
ر.ق0.0000258093
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε RSD
дин.0.0007185366
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε UZS
soʻm0.0846428436
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε ALL
L0.0005936139
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε ANG
ƒ0.0000127269
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε AWG
ƒ0.0000127269
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BBD
$0.00001422
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BAM
KM0.0000119448
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BIF
Fr0.02078253
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BND
$0.0000091719
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BSD
$0.00000711
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε JMD
$0.0011379555
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε KHR
0.02844
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε KMF
Fr0.00302886
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε LAK
0.1545652143
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε LKR
රු0.0021584538
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MDL
L0.0001206567
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MGA
Ar0.031883373
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MOP
P0.0000567378
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MVR
0.000108783
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MWK
MK0.012301011
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε MZN
MT0.000454329
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε NPR
रु0.0010056384
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε PYG
0.05006862
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε RWF
Fr0.01030239
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε SBD
$0.0000585153
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε SCR
0.0001040904
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε SRD
$0.000273735
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε SVC
$0.0000619992
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε SZL
L0.0001229319
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε TMT
m0.000024885
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε TND
د.ت0.00002093184
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε TTD
$0.0000479925
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε UGX
Sh0.02468592
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε XAF
Fr0.00401715
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε XCD
$0.000019197
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε XOF
Fr0.00401715
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε XPF
Fr0.00072522
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BWP
P0.0000952029
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε BZD
$0.00001422
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε CVE
$0.0006758055
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε DJF
Fr0.00125847
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε DOP
$0.0004554666
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε DZD
د.ج0.0009240867
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε FJD
$0.0000162819
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε GNF
Fr0.0612882
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε GTQ
Q0.0000543204
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε GYD
$0.0014833593
1 Lemmy The Bat(LBAI) σε ISK
kr0.00088164

Lemmy The Bat Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Lemmy The Bat, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Lemmy The Bat
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Lemmy The Bat

Πόσο αξίζει το Lemmy The Bat (LBAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LBAI στο USD είναι 0.00000711 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LBAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LBAI σε USD είναι $ 0.00000711. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Lemmy The Bat;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LBAI είναι $ 490.59K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LBAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LBAI είναι 69.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LBAI;
Το LBAI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000142961223304784 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LBAI;
Το LBAI είχε τιμή ATL ύψους 0.000000069696303443 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LBAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LBAI είναι $ 9.72K USD.
Θα ανέβει το LBAI υψηλότερα φέτος;
Το LBAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LBAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:33 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

