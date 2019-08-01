Kusama (KSM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kusama (KSM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Kusama (KSM) Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot's governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kusama.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Block Explorer: https://kusama.subscan.io/

Kusama (KSM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kusama (KSM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 254.34M $ 254.34M $ 254.34M Συνολική προμήθεια: $ 16.91M $ 16.91M $ 16.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 16.91M $ 16.91M $ 16.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 254.34M $ 254.34M $ 254.34M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 624.2654 $ 624.2654 $ 624.2654 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 Τρέχουσα τιμή: $ 15.04 $ 15.04 $ 15.04 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kusama (KSM)

Tokenomics Kusama (KSM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kusama (KSM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KSM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KSM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KSM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KSM token!

Πώς να Αγοράσετε KSM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Kusama (KSM) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KSM, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε KSM στη MEXC τώρα!

Kusama (KSM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KSM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών KSM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής KSM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KSM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KSM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KSM Token τώρα!

