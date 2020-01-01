KiteAI (KITEAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KiteAI (KITEAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες KiteAI (KITEAI) SOAR ABOVE THE REST. SECURE, SMART, REVOLUTIONARY. ELEVATE YOUR CRYPTO JOURNEY TODAY. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kiteai.tech Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://kiteai.tech/kite%20ai.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xce403dbdff00853860c68739611c64f0bd1c9aff Αγοράστε KITEAI τώρα!

KiteAI (KITEAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KiteAI (KITEAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000522586 $ 0.000522586 $ 0.000522586 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000133786051045 $ 0.000000133786051045 $ 0.000000133786051045 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000001812 $ 0.0000001812 $ 0.0000001812 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KiteAI (KITEAI)

Tokenomics KiteAI (KITEAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KiteAI (KITEAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KITEAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KITEAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KITEAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KITEAI token!

Πώς να Αγοράσετε KITEAI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε KiteAI (KITEAI) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KITEAI, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε KITEAI στη MEXC τώρα!

KiteAI (KITEAI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KITEAI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών KITEAI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής KITEAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KITEAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KITEAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KITEAI Token τώρα!

