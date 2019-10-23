Kava Labs (KAVA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kava Labs (KAVA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.kava.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/gwbwpc3 Block Explorer: https://www.mintscan.io/kava

Kava Labs (KAVA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kava Labs (KAVA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 414.95M $ 414.95M $ 414.95M Συνολική προμήθεια: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 414.95M $ 414.95M $ 414.95M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Τρέχουσα τιμή: $ 0.3832 $ 0.3832 $ 0.3832 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kava Labs (KAVA)

Tokenomics Kava Labs (KAVA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kava Labs (KAVA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KAVA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KAVA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KAVA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KAVA token!

Πώς να Αγοράσετε KAVA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Kava Labs (KAVA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KAVA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε KAVA στη MEXC τώρα!

Kava Labs (KAVA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KAVA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών KAVA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής KAVA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KAVA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KAVA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KAVA Token τώρα!

