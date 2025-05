KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

ΌνομαKAVA

ΚατάταξηNo.132

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.68%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,082,853,386

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος1,082,853,386

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2019-10-23 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.46 USDT

Υψηλότερη τιμή9.19263002,2021-09-09

Χαμηλότερη τιμή0.24832868419474186,2024-08-05

Δημόσιο BlockchainKAVA

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

