Kaito (KAITO) Tokenomics
Πληροφορίες Kaito (KAITO)
Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.
Kaito (KAITO) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kaito (KAITO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Kaito (KAITO)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token KAITO. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Overview
Kaito AI’s token (KAITO) is designed to incentivize ecosystem growth, reward contributors, and ensure long-term alignment among stakeholders. The token economics are structured around clear issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Cliff Unlocks: All major allocations use a "cliff" mechanism, where tokens are released either instantly at a specific date or in scheduled monthly unlocks after a set period.
- Long-Term Distribution: The majority of tokens are distributed over several years, with the unlocking schedule extending from 2025 through 2029.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Description / Purpose
|Ecosystem & Network Growth
|32.2%
|Grants, marketing, incentives, and other initiatives
|Core Contributors
|25%
|Reserved for Kaito’s core team and contributors
|Foundation
|10%
|For sustainable development and long-term growth of the Foundation
|Initial Community & Ecosystem Claim
|10%
|Rewards for early community members and ecosystem partners
|Early Backers
|8.3%
|Allocated to Kaito’s early investors
|Long-term Creator Incentives
|7.5%
|Reserved for rewarding creators over the long-term
|Liquidity Incentives
|5%
|To bootstrap and incentivize liquidity
|Binance Hodler
|2%
|Special allocation for Binance holders
Usage and Incentive Mechanism
- Ecosystem Growth: Tokens are used to fund grants, marketing, and network incentives, directly supporting the expansion and utility of the Kaito platform.
- Creator and Community Rewards: Dedicated allocations incentivize high-quality content creation and active participation, aligning with Kaito’s mission to aggregate and reward valuable web3 insights.
- Core Contributors: Ensures long-term commitment from the team and key contributors.
- Liquidity Incentives: Designed to encourage liquidity provision and healthy market activity.
Locking Mechanism
- Cliff Vesting: Most allocations are subject to cliff vesting, meaning tokens are locked until a specific date, after which they are released either instantly or in monthly tranches.
- No Continuous Locking: There is no evidence of continuous or dynamic locking; all mechanisms are based on scheduled cliff unlocks.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Unlock Start
|Unlock End
|Unlock Type
|Notes
|Ecosystem & Network Growth
|2026-02-20
|2029-01-20
|Monthly
|Gradual monthly unlocks
|Core Contributors
|2026-02-20
|2029-01-20
|Monthly
|Gradual monthly unlocks
|Foundation
|2025-02-20
|2029-01-20
|Cliff/Monthly
|Some instant, some monthly
|Initial Community & Ecosystem Claim
|2025-02-20
|2025-02-20
|Instant
|One-time unlock
|Early Backers
|2026-02-20
|2029-01-20
|Monthly
|Gradual monthly unlocks
|Long-term Creator Incentives
|2025-08-20
|2029-01-20
|Cliff/Monthly
|Some instant, some monthly
|Liquidity Incentives
|2025-02-20
|2025-02-20
|Instant
|One-time unlock
|Binance Hodler
|2025-02-20
|2025-02-20
|Instant
|One-time unlock
Summary Table
|Category
|% Supply
|Unlock Start
|Unlock End
|Unlock Type
|Description/Purpose
|Ecosystem & Network Growth
|32.2%
|2026-02-20
|2029-01-20
|Monthly
|Grants, incentives, marketing
|Core Contributors
|25%
|2026-02-20
|2029-01-20
|Monthly
|Team and key contributors
|Foundation
|10%
|2025-02-20
|2029-01-20
|Cliff/Monthly
|Foundation growth and sustainability
|Initial Community & Ecosystem
|10%
|2025-02-20
|2025-02-20
|Instant
|Early community and partners
|Early Backers
|8.3%
|2026-02-20
|2029-01-20
|Monthly
|Early investors
|Long-term Creator Incentives
|7.5%
|2025-08-20
|2029-01-20
|Cliff/Monthly
|Creator rewards
|Liquidity Incentives
|5%
|2025-02-20
|2025-02-20
|Instant
|Liquidity bootstrapping
|Binance Hodler
|2%
|2025-02-20
|2025-02-20
|Instant
|Binance user rewards
Additional Notes
- No Continuous Emissions: All unlocks are scheduled, with no ongoing inflation or emissions.
- Incentive Alignment: The structure is designed to align incentives for long-term growth, ecosystem health, and active participation.
- Transparency: The unlocking schedule and allocation breakdown provide transparency and predictability for all stakeholders.
Conclusion
KAITO’s token economics are built around a transparent, multi-year vesting and unlocking schedule, with allocations targeting ecosystem growth, contributor incentives, and community engagement. The use of cliff and monthly unlocks, combined with clear allocation purposes, aims to foster sustainable development and minimize risks of sudden supply shocks.
Tokenomics Kaito (KAITO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Kaito (KAITO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός KAITO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα KAITO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KAITO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KAITO token!
Πώς να Αγοράσετε KAITO
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Kaito (KAITO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KAITO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
Kaito (KAITO) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KAITO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής KAITO
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KAITO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KAITO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.
