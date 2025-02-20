Kaito (KAITO) Tokenomics

Kaito (KAITO) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kaito (KAITO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
USD

Πληροφορίες Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://yaps.kaito.ai/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://docs.kaito.ai/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x98d0baa52b2D063E780DE12F615f963Fe8537553

Kaito (KAITO) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kaito (KAITO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 261.38M
$ 261.38M$ 261.38M
Συνολική προμήθεια:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 241.39M
$ 241.39M$ 241.39M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 2.9293
$ 2.9293$ 2.9293
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182$ 0.6712827631571182
Τρέχουσα τιμή:
$ 1.0828
$ 1.0828$ 1.0828

Σε βάθος δομή Token Kaito (KAITO)

Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token KAITO. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.

Overview

Kaito AI’s token (KAITO) is designed to incentivize ecosystem growth, reward contributors, and ensure long-term alignment among stakeholders. The token economics are structured around clear issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Cliff Unlocks: All major allocations use a "cliff" mechanism, where tokens are released either instantly at a specific date or in scheduled monthly unlocks after a set period.
  • Long-Term Distribution: The majority of tokens are distributed over several years, with the unlocking schedule extending from 2025 through 2029.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyDescription / Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%Grants, marketing, incentives, and other initiatives
Core Contributors25%Reserved for Kaito’s core team and contributors
Foundation10%For sustainable development and long-term growth of the Foundation
Initial Community & Ecosystem Claim10%Rewards for early community members and ecosystem partners
Early Backers8.3%Allocated to Kaito’s early investors
Long-term Creator Incentives7.5%Reserved for rewarding creators over the long-term
Liquidity Incentives5%To bootstrap and incentivize liquidity
Binance Hodler2%Special allocation for Binance holders

Usage and Incentive Mechanism

  • Ecosystem Growth: Tokens are used to fund grants, marketing, and network incentives, directly supporting the expansion and utility of the Kaito platform.
  • Creator and Community Rewards: Dedicated allocations incentivize high-quality content creation and active participation, aligning with Kaito’s mission to aggregate and reward valuable web3 insights.
  • Core Contributors: Ensures long-term commitment from the team and key contributors.
  • Liquidity Incentives: Designed to encourage liquidity provision and healthy market activity.

Locking Mechanism

  • Cliff Vesting: Most allocations are subject to cliff vesting, meaning tokens are locked until a specific date, after which they are released either instantly or in monthly tranches.
  • No Continuous Locking: There is no evidence of continuous or dynamic locking; all mechanisms are based on scheduled cliff unlocks.

Unlocking Time

Allocation CategoryUnlock StartUnlock EndUnlock TypeNotes
Ecosystem & Network Growth2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Core Contributors2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Foundation2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Initial Community & Ecosystem Claim2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Early Backers2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Long-term Creator Incentives2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Liquidity Incentives2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Binance Hodler2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock

Summary Table

Category% SupplyUnlock StartUnlock EndUnlock TypeDescription/Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%2026-02-202029-01-20MonthlyGrants, incentives, marketing
Core Contributors25%2026-02-202029-01-20MonthlyTeam and key contributors
Foundation10%2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlyFoundation growth and sustainability
Initial Community & Ecosystem10%2025-02-202025-02-20InstantEarly community and partners
Early Backers8.3%2026-02-202029-01-20MonthlyEarly investors
Long-term Creator Incentives7.5%2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlyCreator rewards
Liquidity Incentives5%2025-02-202025-02-20InstantLiquidity bootstrapping
Binance Hodler2%2025-02-202025-02-20InstantBinance user rewards

Additional Notes

  • No Continuous Emissions: All unlocks are scheduled, with no ongoing inflation or emissions.
  • Incentive Alignment: The structure is designed to align incentives for long-term growth, ecosystem health, and active participation.
  • Transparency: The unlocking schedule and allocation breakdown provide transparency and predictability for all stakeholders.

Conclusion

KAITO’s token economics are built around a transparent, multi-year vesting and unlocking schedule, with allocations targeting ecosystem growth, contributor incentives, and community engagement. The use of cliff and monthly unlocks, combined with clear allocation purposes, aims to foster sustainable development and minimize risks of sudden supply shocks.

Tokenomics Kaito (KAITO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Kaito (KAITO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός KAITO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα KAITO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KAITO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KAITO token!

Πώς να Αγοράσετε KAITO

Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Kaito (KAITO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KAITO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.

Kaito (KAITO) Ιστορικό τιμών

Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KAITO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής KAITO

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KAITO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KAITO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;

Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.

Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures
Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX
Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο
Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7
100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών
Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT
mc_how_why_title
Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT: Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto!

Αποποίηση ευθυνών

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.