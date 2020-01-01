Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ithaca Protocol (ITHACA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ithaca Protocol (ITHACA) Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ithacaprotocol.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Αγοράστε ITHACA τώρα!

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ithaca Protocol (ITHACA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 564.81K $ 564.81K $ 564.81K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Τρέχουσα τιμή: $ 0.007079 $ 0.007079 $ 0.007079 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ithaca Protocol (ITHACA)

Tokenomics Ithaca Protocol (ITHACA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ithaca Protocol (ITHACA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ITHACA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ITHACA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ITHACA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ITHACA token!

Ithaca Protocol (ITHACA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ITHACA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ITHACA τώρα!

