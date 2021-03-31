Illuvium (ILV) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Illuvium (ILV), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Illuvium (ILV) Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Επίσημη ιστοσελίδα: https://illuvium.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Αγοράστε ILV τώρα!

Illuvium (ILV) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Illuvium (ILV), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 106.37M $ 106.37M $ 106.37M Συνολική προμήθεια: $ 9.06M $ 9.06M $ 9.06M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 152.35M $ 152.35M $ 152.35M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Τρέχουσα τιμή: $ 16.818 $ 16.818 $ 16.818 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Illuvium (ILV)

Tokenomics Illuvium (ILV): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Illuvium (ILV) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ILV token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ILV token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ILV, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ILV token!

Illuvium (ILV) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ILV βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ILV τώρα!

