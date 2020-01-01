Hosky Token (HOSKY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Hosky Token (HOSKY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Hosky Token (HOSKY) Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://hosky.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Αγοράστε HOSKY τώρα!

Hosky Token (HOSKY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Hosky Token (HOSKY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 18.97M $ 18.97M $ 18.97M Συνολική προμήθεια: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 83.18M $ 83.18M $ 83.18M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000000083181 $ 0.000000083181 $ 0.000000083181 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Hosky Token (HOSKY)

Tokenomics Hosky Token (HOSKY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Hosky Token (HOSKY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HOSKY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HOSKY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HOSKY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HOSKY token!

