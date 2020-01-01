Gui Inu (GUI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Gui Inu (GUI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Gui Inu (GUI) Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: http://guiinu.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Αγοράστε GUI τώρα!

Gui Inu (GUI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gui Inu (GUI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Συνολική προμήθεια: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000002991322526676 $ 0.000002991322526676 $ 0.000002991322526676 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00000359 $ 0.00000359 $ 0.00000359 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Gui Inu (GUI)

Tokenomics Gui Inu (GUI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gui Inu (GUI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GUI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GUI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GUI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GUI token!

Gui Inu (GUI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών GUI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών GUI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής GUI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GUI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GUI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GUI Token τώρα!

