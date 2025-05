GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

ΌνομαGUI

ΚατάταξηNo.1521

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας555,895,061,727

Μέγιστη Προμήθεια777,777,777,776.9

Συνολικός Όγκος777,777,777,776.9

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7147%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.000579846469264794,2023-12-25

Χαμηλότερη τιμή0.000003384116674074,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainAPTOS

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

