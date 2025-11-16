Εξερευνήστε τα tokenomics Griffin AI (GAIN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GAIN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Griffin AI (GAIN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GAIN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!