FLock.io (FLOCK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το FLock.io (FLOCK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες FLock.io (FLOCK) Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Επίσημη ιστοσελίδα: https://flock.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.flock.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Αγοράστε FLOCK τώρα!

FLock.io (FLOCK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για FLock.io (FLOCK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M Συνολική προμήθεια: $ 214.23M $ 214.23M $ 214.23M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 210.74M $ 210.74M $ 210.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 186.87M $ 186.87M $ 186.87M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Τρέχουσα τιμή: $ 0.18687 $ 0.18687 $ 0.18687 Μάθετε περισσότερα για την τιμή FLock.io (FLOCK)

Tokenomics FLock.io (FLOCK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του FLock.io (FLOCK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FLOCK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FLOCK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FLOCK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FLOCK token!

Πώς να Αγοράσετε FLOCK Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε FLock.io (FLOCK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς FLOCK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε FLOCK στη MEXC τώρα!

FLock.io (FLOCK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FLOCK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FLOCK τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FLOCK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FLOCK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FLOCK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FLOCK Token τώρα!

