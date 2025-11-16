Εξερευνήστε τα tokenomics ERA (ERA) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ERA, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics ERA (ERA) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ERA, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!