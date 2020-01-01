Dynex (DNX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dynex (DNX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dynex (DNX) Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dynexcoin.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Block Explorer: https://blockexplorer.dynexcoin.org/

Dynex (DNX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dynex (DNX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.44M Συνολική προμήθεια: $ 104.13M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 104.13M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.80M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.4 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.023577616456842587 Τρέχουσα τιμή: $ 0.06182

Tokenomics Dynex (DNX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dynex (DNX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DNX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DNX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DNX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DNX token!

Πώς να Αγοράσετε DNX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Dynex (DNX) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Dynex (DNX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DNX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DNX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DNX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DNX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DNX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DNX Token τώρα!

