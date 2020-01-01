DLC (DLC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DLC (DLC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DLC (DLC) DEEPLINK is a decentralized cloud gaming protocol driven by AI and blockchain technology. The ultimate combination of narratives, bringing Artificial Intelligence, Gaming, GPUs, Real World Asset Tokenization, and Decentralized Physical Infrastructure Networks together into ONE project. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.deeplink.cloud Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1Ti1nLHx_13omqc6_ikBZa92hFEpJzfHw/view Block Explorer: https://www.dbcscan.io/token/0x6f8F70C74FE7d7a61C8EAC0f35A4Ba39a51E1BEe Αγοράστε DLC τώρα!

DLC (DLC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DLC (DLC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.002333 $ 0.002333 $ 0.002333 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.00002301 $ 0.00002301 $ 0.00002301 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DLC (DLC)

Tokenomics DLC (DLC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DLC (DLC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DLC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DLC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DLC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DLC token!

Πώς να Αγοράσετε DLC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε DLC (DLC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DLC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DLC στη MEXC τώρα!

DLC (DLC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DLC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DLC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DLC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DLC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DLC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DLC Token τώρα!

