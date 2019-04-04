Creditcoin (CTC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Creditcoin (CTC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Creditcoin (CTC) Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://creditcoin.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.creditcoin.org/white-paper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa3ee21c306a700e682abcdfe9baa6a08f3820419 Αγοράστε CTC τώρα!

Creditcoin (CTC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Creditcoin (CTC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 333.15M $ 333.15M $ 333.15M Συνολική προμήθεια: $ 549.56M $ 549.56M $ 549.56M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 471.42M $ 471.42M $ 471.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 424.02M $ 424.02M $ 424.02M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.987 $ 4.987 $ 4.987 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 Τρέχουσα τιμή: $ 0.7067 $ 0.7067 $ 0.7067 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Creditcoin (CTC)

Tokenomics Creditcoin (CTC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Creditcoin (CTC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CTC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CTC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CTC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CTC token!

Πώς να Αγοράσετε CTC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Creditcoin (CTC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς CTC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε CTC στη MEXC τώρα!

Creditcoin (CTC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CTC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CTC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CTC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CTC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CTC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CTC Token τώρα!

