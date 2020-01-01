ChainSwap (CSWAP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ChainSwap (CSWAP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ChainSwap (CSWAP) ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.chainswap.tech/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Αγοράστε CSWAP τώρα!

ChainSwap (CSWAP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ChainSwap (CSWAP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.23M $ 10.23M $ 10.23M Συνολική προμήθεια: $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.07M $ 11.07M $ 11.07M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01107 $ 0.01107 $ 0.01107 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ChainSwap (CSWAP)

Tokenomics ChainSwap (CSWAP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ChainSwap (CSWAP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CSWAP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CSWAP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CSWAP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CSWAP token!

Πώς να Αγοράσετε CSWAP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε ChainSwap (CSWAP) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς CSWAP, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε CSWAP στη MEXC τώρα!

ChainSwap (CSWAP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CSWAP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CSWAP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CSWAP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CSWAP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CSWAP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CSWAP Token τώρα!

