CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

ΌνομαCSWAP

ΚατάταξηNo.1040

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,01%

Προμήθεια Κυκλοφορίας924 289 610

Μέγιστη Προμήθεια1 000 000 000

Συνολικός Όγκος986 613 651

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9242%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.22804046064045336,2024-04-03

Χαμηλότερη τιμή0.001302420935978168,2024-03-08

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

