Carbon Browser (CSIX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Carbon Browser (CSIX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Carbon Browser (CSIX) Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Επίσημη ιστοσελίδα: https://carbon.website/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://carbon.website/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Αγοράστε CSIX τώρα!

Carbon Browser (CSIX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Carbon Browser (CSIX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Συνολική προμήθεια: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00354 $ 0.00354 $ 0.00354 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Carbon Browser (CSIX)

Tokenomics Carbon Browser (CSIX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Carbon Browser (CSIX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CSIX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CSIX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CSIX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CSIX token!

Πώς να Αγοράσετε CSIX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Carbon Browser (CSIX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς CSIX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε CSIX στη MEXC τώρα!

Carbon Browser (CSIX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CSIX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CSIX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CSIX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CSIX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CSIX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CSIX Token τώρα!

