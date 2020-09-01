Cypherium (CPH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cypherium (CPH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cypherium (CPH) CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.cypherium.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Block Explorer: https://cypherium.tryethernal.com/ Αγοράστε CPH τώρα!

Cypherium (CPH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cypherium (CPH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Συνολική προμήθεια: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 51.50M $ 51.50M $ 51.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Τρέχουσα τιμή: $ 0.006111 $ 0.006111 $ 0.006111 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cypherium (CPH)

Tokenomics Cypherium (CPH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cypherium (CPH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CPH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CPH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CPH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CPH token!

