CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

ΌνομαCPH

ΚατάταξηNo.1502

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας382,951,230

Μέγιστη Προμήθεια8,428,000,000

Συνολικός Όγκος6,828,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.0454%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-09-01 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.25 USDT

Υψηλότερη τιμή0.19854994089735145,2021-11-29

Χαμηλότερη τιμή0.002529181439634382,2024-10-02

Δημόσιο BlockchainCPH2

ΕισαγωγήCPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.