Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Contentos (COS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-16 15:49:16 (UTC+8)
Contentos (COS) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Contentos (COS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
Συνολική προμήθεια:
$ 9.90B
$ 9.90B$ 9.90B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 16.88M
$ 16.88M$ 16.88M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 0.003756
$ 0.003756$ 0.003756
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
Τρέχουσα τιμή:
$ 0.001705
$ 0.001705$ 0.001705

Πληροφορίες Contentos (COS)

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://www.contentos.io/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://www.contentos.io/#section-group-sgNsgLSB5u1RZkPxx3ykh9-1
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x589891a198195061cb8ad1a75357a3b7dbadd7bc

Tokenomics Contentos (COS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Contentos (COS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός COS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα COS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του COS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του COS token!

Contentos (COS) Ιστορικό τιμών

Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών COS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής COS

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το COS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του COS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Αποποίηση ευθυνών

