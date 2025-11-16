Εξερευνήστε τα tokenomics ChainOpera AI (COAI) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token COAI, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics ChainOpera AI (COAI) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token COAI, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!