Η σημερινή ζωντανή τιμή ChainOpera AI είναι 1.1994 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή ChainOpera AI(COAI)

Live Τιμή 1 COAI σε USD

$1.1994
-10.89%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:50:08 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.1272
Κατώτ. 24H
$ 1.5901
Υψηλ. 24H

$ 1.1272
$ 1.5901
--
--
-6.51%

-10.89%

-81.09%

-81.09%

ChainOpera AI (COAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 1.1994. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.1272 και ενός υψηλού $ 1.5901, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COAI είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COAI έχει αλλάξει κατά -6.51% την τελευταία ώρα, -10.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -81.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ChainOpera AI (COAI) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B

--
1,000,000,000
BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ChainOpera AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 3.90M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COAI είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.20B

ChainOpera AI (COAI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών ChainOpera AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.146577-10.89%
30 ημέρες$ +0.8415+235.12%
60 Ημέρες$ +1.1194+1,399.25%
90 Ημέρες$ +1.1194+1,399.25%
ChainOpera AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το COAI κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.146577 (-10.89%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

ChainOpera AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.8415 (+235.12%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

ChainOpera AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το COAI άλλαξε κατά $ +1.1194 (+1,399.25%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

ChainOpera AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +1.1194 (+1,399.25%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του ChainOpera AI (COAI);

Ελέγξτε τώρα τη ChainOpera AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των ChainOpera AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCOAI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοChainOpera AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας ChainOpera AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

ChainOpera AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ChainOpera AI (COAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ChainOpera AI (COAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ChainOpera AI.

Ελέγξτε την ChainOpera AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

ChainOpera AI (COAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ChainOpera AI (COAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του COAI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε ChainOpera AI (COAI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε ChainOpera AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα ChainOpera AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

COAI σε Τοπικά Νομίσματα

1 ChainOpera AI(COAI) σε VND
31,562.211
ChainOpera AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του ChainOpera AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος ChainOpera AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με ChainOpera AI

Πόσο αξίζει το ChainOpera AI (COAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή COAI στο USD είναι 1.1994 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή COAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του COAI σε USD είναι $ 1.1994. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ChainOpera AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το COAI είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COAI είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του COAI;
Το COAI πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του COAI;
Το COAI είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του COAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το COAI είναι $ 3.90M USD.
Θα ανέβει το COAI υψηλότερα φέτος;
Το COAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την COAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
ChainOpera AI (COAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

