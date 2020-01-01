Beam (BEAMX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Beam (BEAMX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Beam (BEAMX) The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.onbeam.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.onbeam.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Αγοράστε BEAMX τώρα!

Beam (BEAMX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Beam (BEAMX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 371.79M $ 371.79M $ 371.79M Συνολική προμήθεια: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 469.25M $ 469.25M $ 469.25M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Τρέχουσα τιμή: $ 0.007516 $ 0.007516 $ 0.007516 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Beam (BEAMX)

Tokenomics Beam (BEAMX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Beam (BEAMX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BEAMX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BEAMX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BEAMX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BEAMX token!

Beam (BEAMX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BEAMX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BEAMX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BEAMX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BEAMX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BEAMX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BEAMX Token τώρα!

