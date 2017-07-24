Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bitcoin Cash Node (BCH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bitcoin Cash Node (BCH) Το Bitcoin ABC είναι μια υλοποίηση πλήρους κόμβου του πρωτοκόλλου Bitcoin Cash, το οποίο στοχεύει στην παροχή σταθερού και αξιόπιστου λογισμικού και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης του πρωτοκόλλου Bitcoin Cash με ένα ανοικτό και συνεργατικό διαδικασία. Επίσημη ιστοσελίδα: http://bch.info Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bch.info/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.bitcoin.com/bch Αγοράστε BCH τώρα!

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bitcoin Cash Node (BCH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.70B Συνολική προμήθεια: $ 19.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.34B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1,639.59 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 75.0753135706 Τρέχουσα τιμή: $ 587.6 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bitcoin Cash Node (BCH)

Tokenomics Bitcoin Cash Node (BCH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bitcoin Cash Node (BCH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BCH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BCH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BCH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BCH token!

Πώς να Αγοράσετε BCH Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Bitcoin Cash Node (BCH) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BCH, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BCH στη MEXC τώρα!

Bitcoin Cash Node (BCH) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BCH βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BCH τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BCH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BCH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BCH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BCH Token τώρα!

