Πληροφορίες BABB (BAX) Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Επίσημη ιστοσελίδα: https://getbabb.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Αγοράστε BAX τώρα!

BABB (BAX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BABB (BAX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Συνολική προμήθεια: $ 99.00B $ 99.00B $ 99.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 80.26B $ 80.26B $ 80.26B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000023 $ 0.000023 $ 0.000023 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BABB (BAX)

Tokenomics BABB (BAX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BABB (BAX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BAX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BAX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BAX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BAX token!

Πώς να Αγοράσετε BAX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BABB (BAX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BAX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BAX στη MEXC τώρα!

BABB (BAX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BAX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BAX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BAX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BAX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BAX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BAX Token τώρα!

