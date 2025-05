BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

ΌνομαBAX

ΚατάταξηNo.1589

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας76,659,947,394

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000,000

Συνολικός Όγκος96,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7665%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.003376659937202931,2018-04-27

Χαμηλότερη τιμή0.0000161,2021-01-11

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

