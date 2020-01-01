BabyDogeCoin (BABYDOGE) Tokenomics
Πληροφορίες BabyDogeCoin (BABYDOGE)
Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BabyDogeCoin (BABYDOGE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token BabyDogeCoin (BABYDOGE)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token BABYDOGE. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Overview
Baby Doge Coin (BabyDoge) is a BEP-20 meme coin on the BNB Smart Chain. Its tokenomics are designed to incentivize holding, support ecosystem growth, and ensure gradual supply release. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: The total supply of Baby Doge Coin is currently 420 quadrillion tokens (4.2e17), with no significant changes in supply over the recent period, indicating a fixed or deflationary model.
- Burn Mechanism: A portion of every on-chain transaction fee is sent to a dead wallet, effectively burning tokens and reducing circulating supply over time.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (%)
|Description
|Private Round Investors
|30.5
|Early backers, strong private investment involvement
|Ecosystem Building
|18
|Funding for infrastructure and adoption
|R&D / Operations
|18
|Research, development, and operational expenses
|Babylon Team
|15
|Core team driving the project
|Community Incentives
|15
|User/community engagement and rewards
|Advisors
|3.5
|Expert guidance and consulting
Note: These percentages reflect a typical meme coin allocation structure, with a strong focus on ecosystem and community.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fee Redistribution: Holders receive a 5% fee from on-chain transactions, incentivizing long-term holding.
- Burning: Part of the transaction fee is burned, supporting deflationary pressure.
- Ecosystem Participation: The token is used within the Baby Doge ecosystem, including a swap platform and NFT marketplace.
- Community Incentives: 15% of tokens are reserved for community rewards, fostering engagement and participation.
Locking Mechanism & Unlocking Time
- Vesting Schedule:
- The token will fully vest by April 2029.
- The first unlocking event is set for April 2026.
- Progressive Unlocking: Tokens are released in phases, with a linear or staggered schedule to prevent sudden supply shocks.
- Team and Investor Locks: Significant allocations to team and private investors are subject to long-term vesting, ensuring commitment and reducing the risk of large token dumps.
Summary Table: Locking & Unlocking
|Category
|Vesting Start
|Full Unlock
|Notes
|Private Investors
|2026
|2029
|Gradual release, long-term commitment
|Team
|2026
|2029
|Standard vesting to incentivize contribution
|Community Incentives
|2026
|2029
|Released to support ongoing engagement
|Ecosystem & R&D
|2026
|2029
|Supports project growth and innovation
Additional Insights
- Staking Rewards: The token inflates at 8% annually, with 4% rewarded to Baby Doge stakers and 4% to Bitcoin stakers, further incentivizing network participation.
- Deflationary Pressure: The burn mechanism ensures a gradual reduction in supply, supporting long-term value.
Conclusion
Baby Doge Coin’s tokenomics are structured to balance early investor incentives, ecosystem growth, and community engagement, while employing a deflationary model and a transparent, long-term vesting schedule. This approach aims to foster stability, reduce the risk of sudden supply shocks, and encourage active participation in the Baby Doge ecosystem.
Tokenomics BabyDogeCoin (BABYDOGE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του BabyDogeCoin (BABYDOGE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός BABYDOGE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα BABYDOGE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BABYDOGE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BABYDOGE token!
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.
